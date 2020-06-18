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Aktüel

Lübnan’da mülteci kampında yangın

Lübnan’da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:06:26 -
Lübnan’da mülteci kampında yangın

Lübnan’da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı.


Lübnan’ın Akkar kentinde Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı. Yerel kaynaklar, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını, en az 10 çadırın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Yangın sivillerin çabalarıyla söndürülürken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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