Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Lübnan'da protesto edildi. Havalimanından Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine geçen Fransa Cumhurbaşkanı, yuhalandığını fark edince bozuntuya vermeden hızla kaçtı.
Eski sömürgelerine geri dönmek için her yolu deneyen Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, nüfuzunu arttırmak için Lübnan'ı ikinci kez ziyaret etti.
Macron, "Gönderilen yardımları denetleme" bahanesiyle gittiği Lübnan'da beklediğini bulamadı.
Fransa Cumhurbaşkanı'nı havalimanında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn karşılarken Arap şarkıcı Feyruz'u evine geçti.
Şarkıcının evine girerken kalabalığı selamlayan Macron, yuhalandığını fark edince şaşkına uğradı. Yüzündeki ifade kameralara yansıyan Macron, bozuntuya vermeden merdivenleri hızla çıkarak uzaklaştı.
Macron'un yeni kurulacak Lübnan hükümetini desteklemesi protestocuların tepkisini çekti.
Macron, "Katillerle iş birliği yapıyorsun" sloganları arasında hızla Feyruz'un evine girdi.