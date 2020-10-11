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Aktüel Lübnan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 169 beldede kısıtlama kararı
Aktüel

Lübnan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 169 beldede kısıtlama kararı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:08:07 -
Lübnan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 169 beldede kısıtlama kararı

BEYRUT (AA) - Lübnan İçişleri Bakanlığı, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle kuzey ve güneydeki 169 beldede yarından itibaren bir hafta süreyle bazı kısıtlamaların uygulamaya konulacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kısıtlamaların, kamu ve özel kuruluşlarda çalışmaların durdurulması, sosyal etkinliklerin iptal edilmesi, bar ve eğlence yerlerinin kapatılmasını içerdiği aktarıldı.

Açıklamada gıda işletmeleri, eczane, fabrika ve hastaneler ile polislere kararla ilgili bazı istisnalar tanındığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasının ardından Eğitim Bakanı Tarık el- Meczub da bu beldelerdeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Lübnan'da 2 Ekim'de de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı köy ve beldelere bir takım kısıtlamalar getirilmişti.

Son verilere göre, Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle toplam 459 kişi hayatını kaybetmiş, 53 bin 568 kişi enfekte olmuştu.

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