Lübnan'da Kovid-19 önlemleri 5 Temmuz'a kadar uzatıldı

BEYRUT (AA) - Lübnan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini bir ay daha uzatma kararı aldı.

Lübnan Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ile yeni kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında toplandı.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, toplantı sonrası Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına yaptığı açıklamada, 7 Haziran'da sona ermesi planlanan Kovid-19'la mücadele önlemlerinin bir kez daha uzatıldığını belirtti.

Hükümet tarafından koronavirüsle mücadele önlemleri çerçevesinde mart ayında duyurulan ve iki haftada bir uzatılan seferberlik kararının Lübnan Yüksek Savunma Konseyinin önerileri doğrultusunda 5 Temmuz'a kadar uzatılmasına onay verildiğini aktaran Abdussamed, güvenlik güçlerinden önlemleri daha sıkı takip etmeleri talebinde bulundu.

Ekonomik kriz karşıtı gösterilerin de Bakanlar Kurulunda gündeme geldiğini söyleyen Abdussamed, Başbakan Hassan Diyab'ın "İnsanların çığlıklarını anlıyoruz. Gösterilere karşı değiliz ama yolları kapatarak ulaşımı engelleme, kamu ile özel mülklere zarar verme ve güvenlik güçlerine saldırma gibi eylemler kaosa yol açar." dediğini aktardı.

Bakan Abdussamed, ilerleyen günlerde protestolarını sürdürmeyi düşünen vatandaşlara, kaosa yol açabilecek eylemlerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

- Sağlık Bakanı: "Salgın yakında bitecek gibi durmuyor"

Sağlık Bakanı Hamad Hasan ise yeni karara ilişkin, "Salgın sürüyor ve yakında bitecek gibi durmuyor. Dolayısıyla koruma önlemlerini devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tedbirlere uyulmasının önemine dikkati çeken Hasan, özellikle yurt dışından gelenlerin ev karantinasını uygulamalarını istedi.

Hükümet, salgınla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayan bazı işletmeler dışındaki özel ve kamu kurumlarının kapatılmasını kararlaştırmıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Lübnan'da bugüne kadar 27 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 1306 oldu.