Dünya Lübnan'da İsrail vahşeti: Ölü sayısı 52'ye, yaralı sayısı 154'e yükseldi
Dünya

Lübnan'da İsrail vahşeti: Ölü sayısı 52'ye, yaralı sayısı 154'e yükseldi

Yeniakit Publisher
AA
Lübnan'da İsrail vahşeti: Ölü sayısı 52'ye, yaralı sayısı 154'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in kanlı saldırılarında ölü sayısının 52'ye, yaralı sayısının ise 154'e yükseldiğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21 artarak 52'ye yükseldiğini, 154 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 221 saldırı düzenlediği, 28 bin 586 kişinin zorla yerinden edildiği ve 186 merkezin geçici barınma merkezi olarak hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye, yaralı sayısının ise 154'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, sabah saatlerinde İsrail ordusunun başkent Beyrut ile güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 149 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenledi.

