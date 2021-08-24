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Dünya Lübnan'da ilaç krizi
Dünya

Lübnan'da ilaç krizi

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, depolarda saklanan ilaçlara el konulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 00:33:00 -
Lübnan'da ilaç krizi

Lübnan'da ordunun akaryakıt istasyonlarına düzenlediği baskınların ardından Sağlık Bakanlığı da ilaç saklı depolara baskın düzenleyerek tonlarca ilaca el koydu.

Bakan Hasan, beraberindeki İç Güvenlik güçlerinden ekiplerle ülkenin orta kesimindeki Cedra ile güneydeki El-Akibiyye bölgelerindeki depolara baskın düzenledi. Baskına ait görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

Sağlık Bakanı Hasan, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında ele geçirilen ilaçlar arasında, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılanlar, antibiyotikler ve bebek mamalarının bulunduğunu söyledi.

Hasan, ele geçirilen ilaçlar içinde yanık tedavisinde kullanılan binlerce merhem olduğunu da dile getirdi.

Sorumluların bulunması için soruşturma açılacağını belirten Hasan, Sağlık Bakanlığı İlaç Denetleme Kurumu gözetiminde salı sabahından itibaren başta bebek maması olmak üzere ele geçirilen ilaçların vatandaşlara ve eczanelere satılması talimatını verdi.

Lübnan ordusu 14 Ağustos'ta ülkede halihazırda satış yapmayan akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyerek ele geçirdiği yakıta el koyacağını duyurmuştu. Sonrasında gerçekleşen baskınlarda ise baskınlarda el koyulan yakıt, hastane ve fırınların kullanımına sunulmuştu.

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