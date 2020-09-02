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Aktüel Lübnan'da hükümeti kurma görüşmeleri başladı
Aktüel

Lübnan'da hükümeti kurma görüşmeleri başladı

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yanı sıra eski başbakanlar ve siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:52:22 -
Lübnan'da hükümeti kurma görüşmeleri başladı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da önceki gün hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, Meclis'teki siyasi güçlerle görüşmelere başladı.

Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların destekleriyle hükümeti kurma görevini alan Edib, sabah saatlerinden itibaren başkent Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yanı sıra eski başbakanlar ve siyasi güçlerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Eski Başbakan Temam Selam, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Lübnan'ın içinden geçtiği bu zor dönemde reformları hayata geçirecek teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir kabine istediklerini söyledi.

Halkın acılı ve öfkeli olduğuna işaret eden Selam, dolayısıyla işlerin rayına oturması için herkesin birtakım adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Meclis Başkanı Yardımcısı Eili el-Ferzeli de Mustafa Edib ile görüşmelerinde reformlara odaklandıklarını ve bu konuda her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

Şii Emel Hareketi temsilcisi Enver Halil, Edib'ten, ekonomiyi rahatlatacak reformları atabilecek güce sahip hükümetin bir an önce kurulması talebinde bulunduklarını belirtti.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi temsilcisi Behiye Hariri, Lübnan'ın boşa harcayacağı zamanı olmadığının altını çizerek, teknokratlardan oluşacak hükümetin ivedilikle kurulması yönündeki taleplerini dillendirdiklerini kaydetti.

İlerlemeci Sosyalist Partisi'ni temsil eden Hadi Ebu el-Hasan ise hükümetin bir an önce kurulması ve Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmayı sonuçlandırmasına dikkat çektiklerini söyledi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin sebebi olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.

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