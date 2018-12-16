Lübnan'da halk sokağa döküldü!

Lübnan'da halk, “sokağa iniyorum” sloganı ile bir protesto gösterisi düzenledi. Gösteri nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren Beyrut merkezindeki bazı noktalarda ve ana güzergahlarda geniş güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti.

Partinin Hamra’daki genel merkezinde toplanan göstericiler kent merkezindeki Riad El Sulh meydanına kadar yürüdü. Yürüyüş güzergahı boyunca mevcut yöneticilerle, ekonomik kriz, yolsuzluk, siyasi yetersizlik aleyhine sloganlar atıldı.

Lübnan’ın en eski siyasi hareketlerinden biri olan ve 1924 yılında kurulan Komünist Parti’nin lideri Hanna Gharib yaptığı konuşmada, ülkedeki ekonomik ve siyasi krizden mevcut yöneticilerle siyasetçileri sorumlu tuttu.

Lübnan, iç savaşın ardından geçici olarak hazırlanan din-mezhep esaslı bir idari yapı ile yönetiliyor. Bu yapının ülke çıkarlarını öne çıkaran uzlaşma ve diyalog kanallarını kapattığı ve siyasi hareketlerden kamu kurumlarındaki çalışanlara kadar bütün ülkeyi olumsuz etkilediği savunuluyor. Temel kamu hizmetlerinin sağlanmasından yolsuzlukla etkili mücadele edilmesi gibi Lübnan için acil çözüm bekleyen sorunları beslediği kaydediliyor.

“Onları sorumluluk almaya çağırıyoruz”

“Ülkeyi yöneten mevcut siyasi hareketlerin ve siyasetçilerin halkın ihtiyaçlarını karşılayıp sorunlarını çözmek yerine kendi çıkarlarını korumakla suçlayan” Gharib, “Lübnan’ın bir çöküşün eşiğinde olduğunu ve ülke çöktüğünde mevcut siyasi ve finans elitlerinin de üzerine çökeceğini” söyledi.

Ülkedeki mezhep ve din esaslı yapıların desteklenmemesi gerektiğini savunan Gharib, bu esaslara göre kurulmuş okul, üniversite, hastane gibi kuruluşların devlet bütçesiyle finanse edilmemesi gerektiğini savundu.

Yolsuzlukla etkili mücadele için şeffaf bir araştırma sürecinin yürütülmesi gerektiğini söyleyen Gharib, parlamento seçimlerinin 7 Mayıs’ta yapılmış olmasına rağmen hala hükümetin kurulamamış olmasının ülkeyi yöneten siyasetçilerin yetersizliğinin kanıtı olduğunu savundu. “Yöneticilerin ve siyasi elitlerin kararları ve politikaları sonucu ortaya çıkan krizlerden dolayı sorumluluk almadıklarını” öne süren Gharib, “onları sorumluluk almaya çağırıyoruz” dedi.

“Protestolara devam edin” çağrısı

Gösteriye katılanlara “protestolara devam edin” çağrısı yapan Gharib, Cumhurbaşkanı Mişel Aon, Hükümet sözcüsü Nebih Berri ve hükümeti kurmakla görevlendirilmiş olan Saad Hariri başta olmak üzere önde gelen yöneticilerin ve siyasetçilerin evlerinin veçeşitli kamu kurumlarının önlerinde protesto eylemleri gerçekleştirmelerini istedi.

“Halk yönetimin devrilmesini istiyor”, “devrim istiyoruz” gibi sloganların duyulduğu mitingde zaman zaman polise su şişeleri atıldı ancak miting olaysız dağıldı.