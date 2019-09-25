Lübnan’da göçmen karşıtı ırkçı karikatür

Lübnan’da bir televizyon kanalında yayınlanan karikatür “ülkedeki mülteciler ve yabancı öğrencileri aşağıladığı” gerekçesiyle tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a yakınlığıyla bilinen OTV kanalında yayınlanan ve Lübnanlı öğrencilerin yabancı öğrenciler nedeniyle okullara sığmadığının resmedildiği karikatür, sosyal medyada yoğun eleştirilere hedef olurken ırkçı politikalara son verilmesi çağrı yapıldı

Tepkiler üzerine karikatürü televizyonun internet sitesinden kaldıran ve özür dileyen OTV kanalı, karikatürü çizen kişinin işine son verileceğini duyurdu.

İnsan hakları aktivisti Edhem Hasaniyye, “Kanalın özür dilemesi, karikatürü siteden kaldırması ve çizerin işine son vermesi, mevcut sorunların nedeninin mülteciler olduğu yönünde kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışıldığı gerçeğini değiştirmiyor” dedi.

Başarısızlığı örtbas çabası

Bilgilerin çarpıtıldığını, bunun da ırkçı politikayı destekleyen medya organlarını ırkçı bir dil kullanmaya sevk ettiğini kaydeden Hasaniyye, asıl yapılmak istenenin ülke yönetimindeki başarısızlık ve ekonomik çöküşün durdurulamaması gibi gerçek problemlerin üstünü kapatmak olduğunu söyledi.

OTV kanalında yayınlanan karikatürde, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte okula giden Lübnanlı öğrencilerin, okul kapısına asılan “Özür dileriz. Okulumuz, Suriyeli, Filistinli, Iraklı, Hint, Etiyopyalı, Bangladeşli ve zencilerle dolu” yazısını görmeleri üzerine yaşadıkları şaşkınlık resmediliyordu.