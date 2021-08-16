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Lübnan'da misket bombası patladı!
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Dünya Lübnan'da eski çatışmalardan kalan misket bombası patladı!
Dünya

Lübnan'da eski çatışmalardan kalan misket bombası patladı!

Lübnan'da İsrail-Lübnan arasındaki eski çatışmalardan kalan misket bombası patladı. Patlama sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 21:45:00 - 2021-08-16 21:47:07
Lübnan'da eski çatışmalardan kalan misket bombası patladı!

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde İsrail-Lübnan arasındaki eski çatışmalardan kalan misket bombasının patlaması sonucu aynı aileden 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

5 kişi yaralandı

Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde İsrail-Lübnan arasındaki eski çatışmalardan kalan misket bombası patladı. Bombanın patlaması sonucu Suriye uyruklu aynı aileden 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralı aile üyeleri tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in uluslararası olarak yasaklanmış misket bombalarını kullandığı Temmuz 2006 savaşından bu yana yıllar geçmesine rağmen, Lübnan topraklarında sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam ediyor. Lübnan topraklarına yaklaşık dört milyon bomba atıldı, yüz binlercesi patlamadı ve güney Lübnan'da 43 kilometrekarelik bir alanın kirlenmesine neden olduğu tahmin ediliyor.

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