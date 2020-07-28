Lübnan'da elektrik kesintileri ve ekonomik kriz protesto edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bazı yolları kapatan göstericiler, uzun süreli elektrik kesintileri ve ülkedeki kötü yaşam koşullarını protesto etti.

Beyrut'un batısındaki Kaskas yolunda bir araya gelen onlarca gösterici, günlük 22 saate varan elektrik kesintileri ve ekonomik krizi protesto etmek için yolu çift yönlü kapatarak çöp konteynerlerini yaktı.

Göstericiler, "hükümetin düşürülmesini ve onurlu bir yaşam için gerekli ihtiyaçların temin edilmesini" istedi.

Beyrut'un batısındaki bölgelerden Korniş el-Mezraa'da da onlarca genç, uzun süreli elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

Bazı göstericiler Beyrut'un orta kesimindeki Ring Köprüsü yolunu trafiğe kapatırken, Beyrut'tun batısındaki spor kompleksi yanında bir araya gelen gençler de lastik yakarak yolu kapattı.

- Ülkedeki son durum

Lübnan'da Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden Başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ediyor.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Son zamanlarda Beyrut'a günde 6, diğer bölgelere ise 4 saat elektrik verilebiliyor.