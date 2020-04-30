Lübnan'da devam eden protesto gösterilerinde 10 kişi yaralandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle devam eden protesto gösterilerinde en az 10 kişi yaralandı.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentinde pazartesi günü "açlık devrimi" sloganıyla başlayan ve bir kişinin hayatını kaybettiği protestolar, bugün de gecenin geç saatlerine kadar güneydeki Sayda kentinde başkent Beyrut, kuzeydeki Trablusşam ile diğer bazı bölgelerde devam etti.

Sayda'da toplanan protestocular, devletin mali politikalarına tepki içerikli sloganlar eşliğinde kentteki Merkez Bankası şubesine taş ve molotofkokteylleriyle saldırdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu saatlerce süren gerginlik yaşandı.

Trablusşam kentinde de lastik yakarak yolları trafiğe kapatan göstericiler, ekonomik krizden sorumlu tutulan hükümet ve bankacılık sektörü aleyhinde sloganlar attı. Eylemciler, güvenlik güçlerinin müdahalesine havai fişek ve taşlarla karşılık verdi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Trablusşam'daki gösterilerde 8 ekiple yaralılara müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, yaralanan 6 kişiye ilk yardım müdahalesi yapıldığı, 4 yaralının da hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

- Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.