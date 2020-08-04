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Dünya

Lübnan'da acı bilanço açıklandı

Lübnan'ın başkentinde Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 22:28:00 - 2020-08-04 22:39:33
Lübnan'da acı bilanço açıklandı

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu iddia edildi.

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