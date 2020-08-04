Lübnan'da acı bilanço açıklandı
Lübnan'ın başkentinde Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu iddia edildi.
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Lübnan Başbakanı Hassan Diyab: "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin (Beyrut'taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak"