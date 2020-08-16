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Lübnan'da 4 Filistinli mülteci daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:40:06 -
Lübnan'da 4 Filistinli mülteci daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler arasında Kovid-19 teşhisi konulan 148 hastadan 4'ü daha hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) yaptığı açıklamaya göre, ülkede yaşayan 4 Filistinli mültecinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

UNRWA, önceki açıklamasında mültecilerden 4 kişinin Kovid-19 salgınından dolayı öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan İstatistik İdaresinin 2017'deki sayımına göre, ülkede 5 vilayetteki 156 iskan merkezi ve 12 mülteci kampında toplam 174 bin 422 Filistinli mülteci yaşıyor.

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