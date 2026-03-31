Lübnan'da 3 Endonezyalı asker öldü

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü, Güney Lübnan’da meydana gelen iki ayrı olayda üç Endonezyalı barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNIFIL’in açıklamasına göre iki barış gücü askeri, güney Lübnan’daki Beni Hayyan yakınlarında "araçlarının patlaması" sonucu hayatını kaybetti. Patlamada iki asker de yaralandı.

Bir başka olayda ise Adşit el Kusayr köyü yakınlarında bir UNIFIL mevzisi yakınında patlayan mühimmat sonucu bir Endonezyalı asker ölürken bir barış gücü askeri ağır yaralandı.

UNIFIL Sözcüsü Kandice Ardiel, olayların iki ayrı saldırı olduğunu ve her iki olayın da ayrı ayrı soruşturulduğunu söyledi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ölen askerin Endonezya vatandaşı olduğunu doğrulayarak üç askerin de dolaylı topçu ateşi sonucu yaralandığını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğunu ve savaş suçu kapsamına girebileceğini belirtti.

UNIFIL’in siyasi sorumlusu Jean-Pierre Lacroix ise saldırıları kınayarak “Barış gücü askerleri asla hedef olmamalıdır” dedi.

Çatışmalar sürüyor

UNIFIL birlikleri, İsrail ile Lübnan arasındaki sınır hattında ateşkesi izlemek amacıyla güney Lübnan’da görev yapıyor. Bölge son haftalarda İsrail ile İran destekli Hizbullah arasında yoğun çatışmalara sahne oluyor.

İsrail’in hava saldırıları ve kara operasyonlarında Lübnan’da şu ana kadar 1.240’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında çocuklar, kadınlar ve sağlık görevlileri de bulunuyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı hafta sonu düzenlenen saldırılarda en az 10 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca cumartesi günü araçları hedef alınan üç gazetecinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusu bazı sağlık görevlileri ve gazetecilerin "Hizbullah ile bağlantılı olduğunu" iddia etti ancak bu iddialara ilişkin kamuoyuna somut kanıt sunulmadı.

İsrail, güney Lübnan’da Litani Nehri’ne kadar uzanan bir tampon bölge oluşturmayı planladığını açıklamıştı. İsrail kara birliklerinin sınır kasabalarına ilerlediği ve bazı binaları yıktığı bildiriliyor.

İsrail ordusu, güney Lübnan’daki çatışmalarda altıncı askerinin öldüğünü açıklarken Lübnan ordusu da bir askerinin İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Lübnan ordusu çatışmalara doğrudan katılmadığını belirtiyor.

