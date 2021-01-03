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Dünya Lübnan-Suriye sınırında büyük patlama
Dünya

Lübnan-Suriye sınırında büyük patlama

Lübnan'ın Suriye sınırındaki orduya ait yakıt deposunda meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:48:00 -

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırına yakın Baalbek Hurmul kentine bağlı Kasr beldesinde gaz ve akaryakıt stoklanan depoda patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, askeri noktadan çok uzakta meydana gelen patlamadan bölgedeki askeri birliklerin etkilenmediğine dikkat çekildi.

Lübnan Kızılhaç Genel Sekreteri George Kittana da konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, patlamada 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Kittana, yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edildiğini, 7'sinin ise hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberinde ise bir kişinin de kayıp olduğu ve patlama sonucu çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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