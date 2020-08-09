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Dünya

Lübnan sokaklarında karmaşa hâkim! Meclis binasını bastılar

Ekonomik durumu protesto eden Lübnanlı göstericiler başkent Beyrut'ta parlamento binasına girmek isteyince polisle çatıştılar.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 23:07:00 -

Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, 5 gün önce Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları siyasi isimler ve yetkililere tepki gösteriyor.

Başkent Beyrut'ta bulunan Şehitler Meydanı'na kısa bir mesafede bulunan Meclis binasına yürüyen göstericilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla sert bir şekilde müdahalede bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn'ın damadına tepki seli

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Şehitler Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın damadı ve milletvekili olarak görev yapan Şamil Rukız'a, aralarında hiçbir siyasiyi istemediklerini dillendiren eylemciler tepki gösterdi. Milletvekili Rukız'ın korumaları ve öfkeli protestocular arasında arbede yaşandı.

Dün 248 kişi yaralanmıştı

Lübnan'ı sarsan Beyrut Limanı'ndaki 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamadan sorumlu tuttukları devlet yetkilileri dün geç saatlere kadar protesto edilmiş, meydana gelen olaylar sırasında bir polis ölmüş, 248 kişi yaralanmıştı.

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