  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan mülteci kampındaki Filistinli bir genç, koronavirüse karşı elektronik sterilizatör icat etti
Aktüel

Lübnan mülteci kampındaki Filistinli bir genç, koronavirüse karşı elektronik sterilizatör icat etti

Cihaz, akıllı telefona takılıp dezenfektan madde doldurularak kullanılabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:03:34 -
Lübnan mülteci kampındaki Filistinli bir genç, koronavirüse karşı elektronik sterilizatör icat etti

BEYRUT (AA) - RAYA ŞERTUNİ - Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinli genç Amir Derviş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı akıllı telefona takılıp dezenfektan madde doldurularak kullanılabilen küçük bir elektronik sterilizatör icat etti.

AA muhabirine konuşan Lübnan'ın kuzeyindeki Beddavi Mülteci Kampı'nda yaşayan Derviş, cihazının patentini aldığını söyledi.

İşletme alanında yüksek lisans yaptığını ancak küçüklüğünden beri mühendislik icatlarına ilgi duyduğunu ifade eden Derviş, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sonuncusu "Koronavirüs Savaşçısı 48 Proje"de olmak üzere üç patent aldığını belirtti.

- Çok amaçlı aparat

Derviş, "Cihaz küçük bir aletten ibaret. Akıllı telefona bağlayıp içerisine uygun bir dezenfektan doldurduktan sonra cihaz, kullanmaya hazır duruma geliyor." dedi.

Bu cihazın dünya çapında binlerce veya milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına hizmet sunabileceğini kaydeden Derviş, "Cihazımız öncelikli olarak sterilizasyon hizmeti sağlıyor. Herkes biliyor ki; Kovid-19 nedeniyle dezenfektan taşımaya ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca akıllı telefonlara kablosuz şarj ve ateş ölçer işlevi görmesinden bahsetmiyorum bile." diye konuştu.

- Buluşu için yatırımcı arıyor

Kişisel Facebook sayfasında cihazın tanıtımını yaptığını, Lübnan'dan ve yurt dışından büyük bir talep olduğunu aktaran Derviş, "Şimdi cihazı ticari bir ürüne dönüştürebilmek için yatırımcı arıyoruz. Bu alandaki uzman kuruluşların çabalarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Tasarım ve buluş konusunda bireysel çabasını gösterdiğini kaydeden Derviş, artık kendisinin yapabileceklerinin sona erdiğini, resmi bir sponsor bulması gerektiğini aktardı.

Akıllı telefonlarla yangınları söndürmek için bir robot icat ettiğini de söyleyen Derviş, "2017 yılında, ağır makineleri akıllı telefonlar aracılığıyla kontrol eden bir cihaz olan Blue Driver 48'i icat ettim." dedi.

Derviş, ilgili makamlara hazırlık sürecindeki başka projelerini sunabilmesi için kendisine maddi ve manevi destek sağlamaları çağrısında bulunarak Filistinli bir mülteci olarak insan hayatını kurtarmayı ve kolaylaştırmayı temenni ettiğini söyledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!
Gündem

Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef gösteren skandal açıklamaları Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri..
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Netanyahu-Trump ittifakı felakettir
Dünya

Netanyahu-Trump ittifakı felakettir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındak..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay