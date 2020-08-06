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Aktüel

Lübnan Müftüsü ile Lübnan Güçleri Partisi Liderinden uluslararası soruşturma çağrısı

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan: - "Uluslararası bir komisyon oluşturularak Beyrut Limanı'ndaki patlamanın nedenleri tespit edilmelidir" - Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca: - "En kısa zamanda Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası komisyon göndermeli ve BM'nin gözetiminde toplanacak uluslararası fonla zarar gören bölge inşa edilmeli"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:47:18 -
Lübnan Müftüsü ile Lübnan Güçleri Partisi Liderinden uluslararası soruşturma çağrısı

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, Beyrut Limanı'ndaki patlama için uluslararası bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Deryan, başkent Beyrut'un merkezindeki Muhammed El-Emin Camisi'nde verdiği vaazda, patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Patlamanın nedeninin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Deryan, "Uluslararası bir komisyon oluşturularak Beyrut Limanı'ndaki patlamanın nedenleri tespit edilmelidir." dedi.

Deryan, Lübnan için yardım talebinde bulunarak, "Arap devletleri ve dost ülkeler Lübnan'ı bu felaket karşısında yalnız bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyrut'un "afet bölgesi" ve "yaralı şehir" haline geldiğini vurgulayan Deryan, "Lübnanlıların birleşerek bu felaketin üstesinden gelmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Deryan, zarar gören camilerin onarılacağını ifade ederek, "Darul Fetva'nın tüm kurumları teyakkuz halinde ve yardıma hazırdır." diye konuştu.

- "BM uluslararası komisyon göndermeli"

Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca da düzenlediği basın toplantısında Beyrut'taki patlamanın uluslararası bir komisyon tarafından soruşturulmasını talep etti.

Caca, "En kısa zamanda Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası komisyon göndermeli ve BM'nin gözetiminde toplanacak uluslararası fonla zarar gören bölge inşa edilmeli" çağrısında bulundu.

Mevcut hükümetin yargıya müdahale ettiğini belirten Caca, bu nedenle uluslararası bir komisyon gerektiğinin altını çizdi.

Caca, "Olayın ihmalden kaynaklandığını düşünmüyorum. Olayın araştırılmasını bekliyoruz. Hükümet bu konuda sorumlu davranmıyor." şeklinde konuştu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

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