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Aktüel Lübnan Müftüsü Deryan: "İslam'a hakaret eden herkes, tüm Müslümanları karşısına almış olur"
Aktüel

Lübnan Müftüsü Deryan: "İslam'a hakaret eden herkes, tüm Müslümanları karşısına almış olur"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:07:05 -
Lübnan Müftüsü Deryan: "İslam'a hakaret eden herkes, tüm Müslümanları karşısına almış olur"

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, Fransa'daki İslam karşıtı söylemlere ilişkin, "İslam'a hakaret eden herkes, tüm Müslümanları karşısına almış olur." açıklamasında bulundu.

Şeyh Deryan, Hazreti Peygamber'in doğumu olan Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle yaptığı televizyon konuşmasında, Fransa'da son zamanlarda Müslümanların inancını hedef alan yayınlara tepki gösterdi.

Dünyadaki tüm Müslümanların, bu dönemde Hazreti Muhammed'i, din ve inançlarını savunma konumunda olduklarını aktaran Şeyh Deryan, "Bu da onların zayıf olduğunu değil, Allah'ın gücüyle güçlü olduklarındandır." dedi.

Şeyh Deryan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam'a, mahlukatın efendisi Peygamberine hakaret eden herkes, tüm Müslümanları karşısına almış olur. Çünkü biz Müslümanlar, ahlakımızın yanı sıra yaşam ve inancımızda Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i örnek alıyoruz. Bizler hiç kimseye iftira atmadığımız gibi makamı ne olursa olsun hiç kimsenin bize, dinimize ve Peygamberimize iftira atmasına rıza gösteremeyiz."

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