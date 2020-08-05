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Lübnan Müftülüğü kendisine bağlı tüm kurumlarda olağanüstü hal ilan etti

Müftülük Beyrut'un batısındaki Ferdan bölgesinde bir arazisini, sahra hastanesi olarak kullanılmak üzere tahsis edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:12:53 -
Lübnan Müftülüğü kendisine bağlı tüm kurumlarda olağanüstü hal ilan etti

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftülüğü, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle kendisine bağlı tüm kurumlarda olağanüstü hal ilan etti.

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki kamu kuruluşlarına ve siyasi güçlere Lübnanlılara hizmet için çaba sarf etme ve iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Arap ülkelerini de patlama nedeniyle yaşanan krizi geride bırakabilmek için ülkesine yardım göndermeye çağıran Deryan, Müftülüğe bağlı; insani yardım, sağlık ve sosyal alanlarda hizmet veren tüm kurumlarda olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

Müftülüğün, Beyrut'un batısındaki Ferdan bölgesinde bir arazisinin, sahra hastanesi olarak kullanılmak üzere tahsis edileceğini aktaran Deryan, başkent Beyrut'un bugün tüm Lübnanlılar için büyük bir felakete neden olan bir ihmalin bedelini ödediğini ifade etti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

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