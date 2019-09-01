Lübnan İsrail konvoyunu vurdu

İsrail ve Lübnan arasında gerginlik sürüyor. İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın sakinlerin evlerinde kalmalarını emretti ve Lübnan tarafından İsrail sınırındaki bir köye doğru bir tanksavar füzenin ateşe verildiği bildirildi.

Lübnan, kuzey sınırındaki "Avumim" bölgesinde İsrail askeri konvoyuna saldırdı. Saldırıda ölen veya yaralananlar ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan tarafından İsrail'deki bir köye doğru tanksavar füze fırlatıldı" dedi.

Saldırı, İsrail'in İHA'lar aracılığıyla Lübnan sınırındaki bir bölgeyi vurmasından sonra gerçekleşti. Ormanlık alana yapılan hava saldırısı sonrasındaki yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü.