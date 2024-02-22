Lübnan Hollanda Büyükelçisi Issa: BM'nin 140'tan fazla üyesi Filistin Devleti'ni tanıdı!

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 4’üncü gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmada Lübnan da söz aldı. Duruşmada Lübnan adına Hollanda Büyükelçisi Abdel Sattar Issa konuştu.

Issa, Orta Doğu'da barış ve Filistin halkına adalet sağlanması için yardımcı olma çağrısında bulunarak, “Bazı ülkelerin İsrailliler ve Filistinliler arasındaki ikili müzakerelerin önüne geçeceği gibi ‘sapkın bir argümanla’ UAD'den BM Genel Kurulu'na tavsiye kararı vermemesini istemesi yanlıştı. Hukuk, ister kamusal ister özel düzeyde olsun, siyasi kaymayı önleyen bir çerçevedir” dedi.

"1967'den bu yana İsrail, toprakları ilhak etmeden önce yasa dışı bir şekilde işgal ederek saldırganlık suçu işlemektedir” diyen Issa,

Lübnan ve BM'nin 140'tan fazla üyesinin Filistin devletini ve Doğu Kudüs'ü başkenti olarak tanıdığını hatırlattı.

Issa sözlerini şöyle tamamladı: "İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerini kaldırmalı ve buradan çekilmelidir.”

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