Lübnan Filistin sınırında Uçan İsrail askerleri! Hizbullah bir bir işte böyle avladı
Hizbullah Askeri Medya Merkezi, 9 Kasım 2023 Perşembe günü, İslami Direniş'in Lübnan-Filistin sınırındaki Doviev Kışlası civarındaki İsrail işgal askerlerini uygun silahlar kullanarak ve doğrudan isabet sağlayarak hedef aldığını gösteren bir video yayınladı.
Hizbullah, Lübnan-Filistin Sınırındaki İsrail Askerlerini Hedef Alıyor
İslami Direniş'in operasyonu 8 Kasım 2023 Çarşamba günü gerçekleşti. Videoda İşgalci İsrail askerlerinin havaya uçmaları açıkça görülüyor.
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