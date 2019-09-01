Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Osmanlı'ya hakaret!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulmaya yönelik bütün girişimlerde şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesi yaşandı. Osmanlıların Lübnanlılara, özellikle de Birinci Dünya Savaşı sırasında uyguladıkları devlet terörü, kıtlık, işe alım ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere yüz binlerce kurbanla sonuçlandı" dedi.

Avn, bir başka paylaşımında da "1. Dünya Savaşı'nın bitimi, Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte tarihimizde yeni bir döneme geçildi. Bununla 1920'de büyük Lübnan'a ulaştık, sonrasında bağımsızlık" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: TİMETÜRK