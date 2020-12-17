Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Suriyeli mültecilerin Lübnan'a maliyeti 54 milyar doları aştı"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 2011 yılından beri Suriyeli mültecilerin ülkesine maliyetinin 54 milyar doları aştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkesine sürpriz ziyarette bulunan Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki'yi başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Suriyeli mülteciler konusu başta olmak üzere ülkesinin son yıllarda karşılaştığı zorluklara değinen Avn, "Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) raporlarına göre, 2011 yılından geçen yıla kadar Suriyeli mültecilerin Lübnan'a doğrudan ve dolaylı maliyeti 54 milyar doları aştı." dedi.

Lübnan'ın, Filistin meselesi başta olmak üzere Arap davalarına karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini dile getiren Avn, Arap ülkelerinin de aynı şekilde Lübnan'ın zorlukları aşmasına yönelik sorumluluklarının bilincinde olduğunu ifade etti.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine yenisini kurma konusunda birtakım engeller olduğunu hatırlatan Avn, yeni kurulacak hükümetin yolsuzlukla mücadele ve gerekli reformları hayata geçirmenin yanı sıra ülkeyi bu duruma düşüren hatalara düşmemeye özen göstereceğine dikkati çekti.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki de ülkenin mevcut durumdan kurtulması için yetkililerin yerine getirmesi gereken birtakım sorumluluklar olduğunu ve Arap Birliği'nin de bu konuda yardımcı olacağını dile getirerek, "Bizden talep edildiği halde yardım etmeye hazırız." diye konuştu.

Ekonomik krize rağmen siyasi güçlerin yeni hükümeti kurma çalışmalarındaki anlaşmazlıklarını sürdürdüğü Lübnan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Zeki, Cumhurbaşkanı Avn'ın ardından Meclis Başkanı Nebih Berri, hükümeti kurmakla görevli eski Başbakan Saad el-Hariri ile de bir araya geldi.

Lübnan'da ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, geçen hafta teknokratların oluşturduğu 18 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Avn'a sunduğunu duyurmuştu.

Avn ise hükümeti kurma görevi verdiği Hariri'nin, özellikle Hıristiyan bakanların belirlenmesinde tek başına hareket ederek, Cumhurbaşkanlığı ile anlaşmaksızın hareket etmesine itiraz ettiğini açıklamıştı.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti.



