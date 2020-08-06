  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Macron'dan Beyrut'taki patlama anının uydu görüntülerini istedi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:31:10 -
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Macron'dan Beyrut'taki patlama anının uydu görüntülerini istedi

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Beyrut Limanı'ndaki patlamanın uydu görüntülerini istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Avn'ın Macron'dan olayla ilgili soruşturmada yardımcı olması için patlama anının uydu görüntülerini istediği belirtildi.

Macron'un ise "en kısa sürede görüntüleri temin edeceği" sözünü verdiği aktarıldı.

Fransız Cumhurbaşkanı söz konusu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlama için "şeffaf bir soruşturma yürütülmesi" ve "yolsuzlukla mücadele edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Lübnan hükümeti dün patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil
Gündem

Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamayla ilgili konuştu. Yarar “Amonyum nitratı bu şekilde te..
Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki
Gündem

Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde deniz yetki sınırlandırılması anlaşmasına ilişkin bir açıklama yaptı...
Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında A..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı