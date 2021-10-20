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Dünya Lübnan Başbakanı Mikati'den IMF açıklaması
Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati'den IMF açıklaması

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkenin ihtiyaç duyduğu temel reformları içeren bir ekonomik kurtarma planı hazırlamaya başladıklarını ve yıl sonuna kadar Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmaya varmayı umduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 02:13:00 -
Lübnan Başbakanı Mikati'den IMF açıklaması

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mikati, başkent Beyrut'ta IMF İcra Direktörü ve IMF'deki Arap Grubu Temsilcisi Mahmud Muhyiddin ile görüştü.

Görüşmede Mikati, yeni planın ekonomik ve mali yapıda temel reformlar yapılması ve elektrik sıkıntısına son verilmesinin yanı sıra yeni yasa tasarıları hazırlanarak bunların Meclis ile iş birliği halinde mümkün olan en kısa sürede onaylanmasını içerdiğini belirtti.

Lübnan'ın benzeri görülmemiş seviyelere ulaşan bu ekonomik krizin üstesinden gelmesine katkıda bulunması için IMF ile bir iş birliği planının onaylanmasına güvendiğini kaydeden Mikati, hükümetin IMF ile iş birliği için gerekli mali beyanatları tamamladığını aktardı.

Mikati, "IMF ile iş birliği programını bu yıl bitmeden tamamlamayı umuyoruz." dedi.

Muhyiddin ise Lübnan ile IMF arasındaki müzakerelerin yeni yıldan önce başlayacağını umduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanı Mikati, geçen hafta Reuters'a yaptığı açıklamada, hükümetin önümüzdeki günlerde IMF'ye gerekli finansal bilgileri vermek için çalışmalara başladığını söylemişti.

"Ekonomiyi kurtarma"

Eski Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonrası istifa etmesi nedeniyle, Lübnan-IMF "ekonomiyi kurtarma" programı için tüm görüşmeler askıya alınmıştı.

Diyab döneminde hazırlanan IMF planında, Lübnan'a yaklaşık 90 milyar dolarlık borç verilmesi üzerinde çalışılıyordu.

Lübnan lirası Ekim 2019'da patlak veren toplumsal gösterilerden sonra ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 90 değer kaybetti.

Bankalarda lira mevduatı bulunan Lübnanlılar, paralarını kurtarmak için bankalara akın edince ülkedeki banka sistemi felç oldu ve şu anda eski mevduat hesaplarından para çekilmesi oldukça güç.

IMF verilerine göre, Lübnan ekonomisinde geçen yıl yüzde 25'lik daralma yaşandı ve enflasyon yaklaşık yüzde 85'e ulaştı.

Ülkede asgari ücret de yaşanan daralama ve liradaki kayıp nedeniyle 450 dolardan yaklaşık 40 dolara kadar geriledi.

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