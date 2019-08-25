Lübnan Başbakanı Hariri, Pompeo ile telefonda görüştü

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney bölgesinde İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Lübnan Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hariri'nin, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Pompeo'nun, tansiyonu yükseltmemek ve olabilecek her türlü sorunun önüne geçmek için tüm taraflarla çalışmanın gerekliliğine vurgu yaptığı, Hariri'nin ise ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlığını yinelediği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik mükerrer ihlallerinin oluşturduğu tehlikelere dikkati çeken Hariri, bunların durdurulması için çalışmanın kaçınılmazlığına işaret etti.

Telefon görüşmesinden dolayı Pompeo'ya teşekkür eden Hariri, Lübnan olarak tansiyonu düşürmek için her türlü çabayı sarf edeceklerini kaydetti.

Lübnan ordusu, İsrail'e ait 2 keşif uçağının yerel saatle 02.30'da başkent Beyrut'un güney bölgesinde uçuş yaptığı sırada birinin düştüğü, diğerinin havada infilak ederek maddi hasara yol açtığını açıklamıştı.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi de ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, birinci İHA'nın düşüşü sırasında herhangi bir hasar oluşmadığını, ikincisinin ise taşıdığı patlayıcıyla infilak ettiğini belirtmişti.

Patlamanın, Hizbullah'a ait bölgede yer alan medya merkezinde ciddi hasara yol açtığını aktaran Afifi, "Hizbullah, patlamada ele geçirdiği birinci İHA'nın ne amaçla uçuş yaptığını öğrenmek için incelemeye aldı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerel saatle 17.00'de yapması planlanan konuşmasında olaya ilişkin sert bir yanıtı olacak." diye konuşmuştu.