Lübnan Başbakanı Diab: "Ciddi bir gıda krizi riski altındayız"

Lübnan Başbakanı Hassan Diab, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "Ciddi bir gıda krizi riski altındayız. Pek çok Lübnanlı yakında ekmek almakta bile zorlanabilir" dedi.

Lübnan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele etmeye çalışırken mevcut ekonomik kriz ise derinleşiyor. Lübnan Başbakanı Hassan Diab, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazıda ülkesinin mevcut mali durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Başbakan Diab, akut finansal kriz ve korona virüs salgınının oluşturduğu etkiyle büyük bir gıda krizi riski yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşlarının ekmek almakta zorlanabileceğini ifade etti.

"Açlık, Avrupa’ya yeni bir göç akışına neden olabilir"

Başbakan Diab, ABD ve Avrupa Birliği’ne (AB) Orta Doğu’da ciddi bir kriz yaşanmaması için "acil durum fonu" kurma çağrısı yaptı. Diab, "Aksi takdirde açlık Avrupa’ya yeni bir göç akışına neden olabilir ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilir" ifadelerini kullandı.

Lübnan’da liranın değerinde Ekim ayından bu yana yarıdan fazla düşüş yaşandı. Ülkede her geçen gün enflasyon ve işsizlik oranı artarken Mart ayında ülke tarihinde ilk kez devlet borcu temerrüde düşürüldü. Ülkede gıda ürünlerinin yarısından fazlası ithal edilirken Başbakan Diab, ithal edilen gıda fiyatlarında 2020’nin başından bu yana iki kattan fazla artış yaşandığını kaydetti.

Diab, "Bir zamanlar Doğu Akdeniz’in tahıl ambarıyken Lübnan, 10 yıl önce hayal edilemez görünen dramatik bir zorlukla karşı karşıya: büyük gıda krizi riski. Lübnan, birkaç hafta önce ilk açlık protestolarına tanık oldu. Pek çok Lübnanlı et, meyve, sebze almayı çoktan bıraktı ve yakında ekmek almakta bile zorlanabilirler" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Diab ülkede yıllarca devam eden yolsuzluğun, kötü yönetim biçiminin ve tarıma yatırım yapılmamasının da durumu kötüleştirdiğini dile getirdi.

Lübnan’da korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler ekonomik krizi daha da derinleştirdi ve gıda tedarik zincirinde ciddi biçimde bozulmalara neden oldu. Ülke buğdayın yüzde 80’i Ukrayna ve Rusya’dan gelirken, geçtiğimiz ay Rusya buğday ihracatını askıya almıştı. Ukrayna tarafından da benzer bir hamle gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Diab, kabinenin oy birliğiyle ulusal ekonomik kurtarma planını onaylamasının ardından 1 Mayıs’ta resmen Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yardım istemişti. Geçtiğimiz 13 Mayıs’ta ise hükümet, IMF ile müzakerelerin başladığını açıklamıştı. Lübnan hükümeti, Beyrut’un 1990’da iç savaşın sona ermesinden bu yana yaşadığı en kötü mali krizle başa çıkabilmek için 10 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi amaçlıyor.