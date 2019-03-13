LPG'ye zam geldi! Pompaya yansımayacak Eşel mobil sistemi otogaz için devreye alındı. Uygulama ile otogaza yapılan 5 kuruşluk zam pompaya yansıtılmadı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıtta fiyat artışlarının vergi indirimiyle son tüketiciye yansıtılmamasını sağlayan eşel mobil sisteminin bu yıl ilk kez otogazda devreye alındığını belirti. EPGİS’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “13 Mart’tan geçerli olmak üzere; LPG otogazda 5 kuruş fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” denildi.

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