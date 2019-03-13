0553 313 94 23

LPG'ye zam geldi! Pompaya yansımayacak

Eşel mobil sistemi otogaz için devreye alındı. Uygulama ile otogaza yapılan 5 kuruşluk zam pompaya yansıtılmadı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:14
LPG'ye zam geldi! Pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıtta fiyat artışlarının vergi indirimiyle son tüketiciye yansıtılmamasını sağlayan eşel mobil sisteminin bu yıl ilk kez otogazda devreye alındığını belirti.

EPGİS’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “13 Mart’tan geçerli olmak üzere; LPG otogazda 5 kuruş fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:14
  1. lpg fiyatları
  2. eşel mobil sistemi
  3. Otogazda Eşel Mobil Sistemi

YORUM YAZ

  • yerli mülteciyerli mülteci28 dk önce
    garibanın bir 131 arabası bir de tehlikeli ama ucuz yakıtı lpg'si vardı.. ona da el uzattılar yazık valla yazık bu millete...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kayseri’de 36 kaçak göçmen yakalandı
  1. Kayseri’de 36 kaçak göçmen yakalandı
  2. Mansur Yavaş'ın teklifine Özhaseki'den..
  3. Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl..
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
  5. BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri
  6. Adana'daki cinayet davası başladı
  7. Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim..
  8. Bursa’ya 8 yeni dev park inşa ediliyor
  9. Çin zindanında 16 ay işkence gördü
  10. Uluslararası fuarlar için ev sahipliği..
  11. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
  12. Başkasının adına ehliyet sınavına..
  13. Kırşehir Valisi İbrahim Akın:"Zinde ve..
  14. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye..
  15. Kaçak alkol ve içki satan şahıs..
  16. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
  17. Ewe Türkiye, Idc Security Roadshow..
  18. Bakan Gül'den noter açıklaması
  19. Erbaş'tan dünya kamuoyuna çağrı
  20. Yolu kapatmak isteyen polise otomobil..
  21. Mesleğinin son tamircisi
  22. Süper Lig’in en centilmeni Trabzonspor
  23. Muş’ta terör operasyonu: 8 gözaltı
  24. İzmir’de ByLock kullanan 39 şahsa..
  25. Ciltteki problemlere dikkat
  26. Suriye bombardımanı Azez’de gece..
  27. İsrail'in petrol sevkiyatına müdahale..
  28. Van merkezli terör operasyonu: 9 gözaltı
  29. Antalya’da ‘Sürü Yönetimi Elemanı..
  30. Diyarbakır'da ele geçirildi! Nükleer..
Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

Günün Karikatürü

13 Mart 2019
Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?