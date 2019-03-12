LPG'ye zam geldi! Eşel mobil sistemi devreye alındı
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamaya göre; LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 5 kuruş zam geldi.12 Mart 2019 Salı 20:39
Otogazın (LPG) litre başına 5 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatına yansımayacak.
EPGİS'ten zam açıklaması
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, "Akaryakıtürünlerinde ÖTV düzenlemesi;
13/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 5 krş
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
"Eşel mobil sistemi devreye alındı"
EPGİS'ten yapılan diğer bir açıklamada ise, "Eşel mobil sistemi bu yıl ilk olarak LPG otogazda devreye alınmıştır. Diğer ürünlerde ihtiyaç oldukça devreye alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.
YORUM YAZ