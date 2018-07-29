THY - Nevşehir
0553 313 94 23

LPG'li otomobil alev alev yandı

Büyükçekmece'de yolda giden bir otomobil, elektrik aksanında meydana gelen arıza sonucu yol ortasında alev alarak yandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:52
LPG'li otomobil alev alev yandı

Olay, dün Fatih Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi.  LPG'li bir otomobilden dumanlar, ardından alevler yükselmeye başladı. Aracın sürücüsü kapıyı açarak kendisini dışarıya atarken, çevrede bulunanlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Alev alev yanan araç, itfaiyenin müdahalesine rağmen metal yığınına döndü. Yangını söndürme çalışmaları sırasında caddede trafik bir süre kilitlendi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 10:52
  1. istanbul
  2. büyükçekmece
  3. otomobil
  4. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuk terasta oynarken maganda kurşunuyla vuruldu
    1. Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuk..
    2. Erdoğan Almanya'ya gidiyor! 4 sene..
    3. İbadi Elektrik Bakanını görevden aldı!
    4. Zıpkınla kendini gözünden vurdu!
    5. Amerika, Türkiye'ye bu kuruluşlarla..
    6. PYD şimdi Esed’in kucağında
    7. Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza..
    8. Başkan Erdoğan'dan 4 yıl sonra bir ilk!
    9. İran Dışişleri Bakanı: "ABD ile Avrupa..
    10. Hainlerin kilise aşkı deşifre oldu
    11. LPG'li otomobil alev alev yandı
    12. Tayland Büyükelçisinden İHH’ya ziyaret
    13. Maganda kurşununa bir kurban daha!..
    14. Canan Karatay'ın cezası onandı
    15. Rize’de 366 hafız icazet aldı
    16. Yalçın Topçu: Türklerle düşmanlık hiç..
    17. CHP’deki diktatörlüğü halkımız da gördü!
    18. İYİ Parti’nin proje olduğu tescillendi
    19. İşkence gören eşekler koruma altına..
    20. Isparta Yalvaç’taki fabrikada patlama:..
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!