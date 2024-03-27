  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam LPG tüpü bomba gibi patladı!
Yaşam

LPG tüpü bomba gibi patladı!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 16:03:00 -
LPG tüpü bomba gibi patladı!

Gaziantep’te otomobilin LPG tüpünün patladığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

Gaziantep’te tamir edildiği esnada LPG tüpü patlayan otomobilin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Küsket Sanayi sitesinde meydana geldi. Tamir edilmek için bırakılan 27 ATH 442 plakalı otomobilin LPG tüpünün patlaması sonucu Yusuf Kalkan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, LPG tüpünü tamir etmek isteyen Yusuf Kalkan’ın araca yaklaştığı ve gaz bırakan tüpün soba ile temas etmesiyle birlikte patlayıp sonrasında alev aldığı görüldü. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan Yusuf Kalkan’ın ve beraberindeki insanların can havliyle etrafa koşması güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kilometre kare başına 1 kişi düşüyor! İşte en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkeler
Kilometre kare başına 1 kişi düşüyor! İşte en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkeler

Yaşam

Kilometre kare başına 1 kişi düşüyor! İşte en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkeler


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhasebeciye hapis cezası gelebilir! Bir anlık dalgınlık 1 milyon TL zarara sebep oldu
Muhasebeciye hapis cezası gelebilir! Bir anlık dalgınlık 1 milyon TL zarara sebep oldu

Yaşam

Muhasebeciye hapis cezası gelebilir! Bir anlık dalgınlık 1 milyon TL zarara sebep oldu

Son zamanda ilgi arttı ama çırak yok
Son zamanda ilgi arttı ama çırak yok

Yaşam

Son zamanda ilgi arttı ama çırak yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23