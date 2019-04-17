LPG otogaza zam geldi! Pompaya yansımayacak
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza 7 kuruş zam geldi. Yapılan zamlar pompa fiyatlarına yansımayacak.17 Nisan 2019 Çarşamba 06:58
LPGotogazın litre başı fiyatına zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre LPG otogaza 7 kuruş zam yapıldı.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere gerçekleştirilen fiyat artışı, EŞEL Mobil Sistemi kapsamında pompa fiyatlarına yansımayacak.
EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde:
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