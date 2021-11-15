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Ekonomi LPG oto gaza bir zam daha! 7'ye koşuyor
Ekonomi

LPG oto gaza bir zam daha! 7'ye koşuyor

Ay başında 49 kuruş zamlanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazın satış fiyatı 25 kuruş arttı. Zammın ardından oto gaz ile benzin ve motorin arasındaki makas daha da kapandı. İstanbul'da benzin 8.12 liradan, motorin 8.22 liradan satılırken, LPG oto gazın litresi ise zamla birlikte 6.89 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:47:00 - 2021-11-15 18:06:18
LPG oto gaza bir zam daha! 7'ye koşuyor

Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, LPG oto gaza 25 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

25 kuruşluk zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 6,64'ten satılan oto gazın fiyatı 6,89'a yükselecek. Oto gazın litresi Ankara'da 6.67'den 6.92'ye, İzmir'de ise 6.53'ten 6.78'e çıkacak.

Ay başında 49 kuruş zam gelmişti

LPG oto gazın litresine ay başında büyük bir gelmişti. 2 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre satış fiyatı 49 kuruş artmıştı.

 

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