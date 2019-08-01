LPG fiyatları ne kadar oldu? LPG fiyatlarında indirim

Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 2 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da litrede 22 kuruş pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti. LPG Otogaz indirimi bu gece yarısından geçerli olacak. Peki yeni LPG fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

LPG fiyatı ne kadar oldu?

LPG Otogaz fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı duyurusunda LPG Otogaz fiyatına 22 kuruş indirim geldiği belirtildi.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş fiyat indirimi uygulanacak. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

LPG nedir?

LPG, yani Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır.