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Spor Löw, yılan hikayesine döndü!
Spor

Löw, yılan hikayesine döndü!

Fenerbahçe'de yeni sezon için bir numaralı aday olan Alman teknik adam Joachim Löw tam yılan hikayesine döndü. Löw için şimdi de Manchester United iddiaları Sarı-Lacivertliler'de tam bir hayal kırıklığı oluşturdu

Yeniakit Publisher
2022-03-03 11:02:00 -
Löw, yılan hikayesine döndü!

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevine getirmek istediği Löw’ün adı Real Madrid’den sonra Manchester United ile de anılmaya başladı.

Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör adayı olarak gösterilen Joachim Löw için İngiltere'den Sarı-Lacivertliler'in moralini bozan bir haber geldi. Ada basınında yer alan haberlerde teknik direktör Ralf Rangnick'ten memnun olmayan Manchester United'in takımı Joachim Löw'e emanet etmek istediği yer aldı.

Fenerbahçe'den Bielsa yoklaması

Löw'ün adının İspanyol devi Real Madrid'in ardından Manchester United ile de anılması ise Fenerbahçe'de moralleri kaçırdı. Uzun süredir Joachim Löw ile temasta olan Sarı- Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alman teknik adamın sezon ortasında bir takım almak istememesi sebebiyle tekliflerine net bir yanıt vermediğini ve gelecek sezon için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.

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