Löw, yılan hikayesine döndü!

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevine getirmek istediği Löw’ün adı Real Madrid’den sonra Manchester United ile de anılmaya başladı.

Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör adayı olarak gösterilen Joachim Löw için İngiltere'den Sarı-Lacivertliler'in moralini bozan bir haber geldi. Ada basınında yer alan haberlerde teknik direktör Ralf Rangnick'ten memnun olmayan Manchester United'in takımı Joachim Löw'e emanet etmek istediği yer aldı.

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Löw'ün adının İspanyol devi Real Madrid'in ardından Manchester United ile de anılması ise Fenerbahçe'de moralleri kaçırdı. Uzun süredir Joachim Löw ile temasta olan Sarı- Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alman teknik adamın sezon ortasında bir takım almak istememesi sebebiyle tekliflerine net bir yanıt vermediğini ve gelecek sezon için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.