Şehid annesi Pakize Akbaba, ne der bu işe?

Ali Karahasanoğlu

Türker Ertürk ne der? Ahmet Yavuz ne der? Orkun Özeller ne der bu işe?

Pakize Akbaba ne der? Müsavat Dervişoğlu ne der?

Selçuk Türkoğlu, bu isim de çok önemli, ne der acaba bu işe..

İyi Partililerin hepsini buraya koyabilirsiniz. Yanlarına Zafer Partilileri de ekleyin..

Ve bana söyleyin, “TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde yaptığı operasyonda etkisiz hale getirdiği YPG’lilerin içinde iki kişinin aslında gazeteci oldukları, terörist olmadıkları” iddiası ile ordumuzu suçlayan İstanbul 1 Nolu Barosu’nun yönetim kurulu üyeleri hakkında ne derler acaba.

Olayların sıcak hali ile değerlendirmede bazen yanlış yorumlar, eksik tespitler olabiliyor.

Üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, şimdi çok daha sıhhatli bir yorum yapmamız mümkün.

İstanbul 1 Nolu Baro Başkanlığı’nın resmi internet sitelerinde yayınladıkları bildiri şöyle idi:

...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...