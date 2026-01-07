  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Plutzer Ödüllü gazeteci Chris Hedges: ABD haydutluğunu tescilledi

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Delta Force falan hikaye!.. Mücahitleri görünce fare gibi kaçtılar

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa İstanbul'da rekor

Ünlülerin uyuşturucu test sonucu çıktı

Alman Başbakan’dan Ukrayna çıkışı: Almanlardan önce Almanya’daki Ukraynalılar ülkesini savunsun

Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar

ABB'nin konser vurgununda hesap vakti! 154 milyon liralık vurgunu ortaya çıkaran bilirkişiyi suçladılar!

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım
Gündem Şehid annesi Pakize Akbaba, ne der bu işe?
Gündem

Şehid annesi Pakize Akbaba, ne der bu işe?

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Şehid annesi Pakize Akbaba, ne der bu işe?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul 1 Nolu Barosu’nun TSK tarafından etkisiz hale getirilen YPG’li teröristleri "gazeteci" ve "sivil" olarak tanımlayıp Türkiye’yi uluslararası hukuk önünde savaş suçu işlemekle suçlayan bildirisini sert bir dille eleştirdi. Karahasanoğlu, baro yönetiminin yargılandığı davada savcının ceza talep etmesi üzerine kaleme aldığı yazısında, milli hassasiyetleri ile bilinen Pakize Akbaba, Müsavat Dervişoğlu ve Orkun Özeller gibi isimlerin ordumuza atılan bu ağır iftiralara karşı ne diyeceğini sordu. Sözcü gazetesinin konuyu sadece dış destek üzerinden görmesini ve bazı gazetecilerin terör örgütü sözcüsü gibi hareket etmesini "vicdansızlık" olarak nitelendiren yazar, terör örgütünün sivil halkı kalkan yaparak algı operasyonu yürüttüğünü vurguladı.

Şehid annesi Pakize Akbaba, ne der bu işe?

Ali Karahasanoğlu

Türker Ertürk ne der? Ahmet Yavuz ne der? Orkun Özeller ne der bu işe?

Pakize Akbaba ne der? Müsavat Dervişoğlu ne der?

Selçuk Türkoğlu, bu isim de çok önemli, ne der acaba bu işe..

İyi Partililerin hepsini buraya koyabilirsiniz. Yanlarına Zafer Partilileri de ekleyin..

 

Ve bana söyleyin, “TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde yaptığı operasyonda etkisiz hale getirdiği YPG’lilerin içinde iki kişinin aslında gazeteci oldukları, terörist olmadıkları” iddiası ile ordumuzu suçlayan İstanbul 1 Nolu Barosu’nun yönetim kurulu üyeleri hakkında ne derler acaba.

Olayların sıcak hali ile değerlendirmede bazen yanlış yorumlar, eksik tespitler olabiliyor.

Üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, şimdi çok daha sıhhatli bir yorum yapmamız mümkün.

İstanbul 1 Nolu Baro Başkanlığı’nın resmi internet sitelerinde yayınladıkları bildiri şöyle idi:

 ...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN... 

 

Niye şaşırıyorsunuz? İsrail’in ilk suçu mu olacak bu! Ali Karahasanoğlu yazdı
Niye şaşırıyorsunuz? İsrail’in ilk suçu mu olacak bu! Ali Karahasanoğlu yazdı

Gündem

Niye şaşırıyorsunuz? İsrail’in ilk suçu mu olacak bu! Ali Karahasanoğlu yazdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Şehid annemiz,Pakize akbaba,merdivenaltı milliyetçisi,vatan millet İslam düşmanı chp ve ittifak ettikleri Akbabalara malzeme olmamasını temenni ediyorum.

resat,

chp batının mamulu ,batıcı bir partidir, batının isteğinin dışına çıkamaz ,yarı resmi huviyet kazandırılmış tüm stk lar ,ve devlet kurumları bu zihniyetçe işgal edilip bu sistemin devamı temin edilmiştir bu güne kadar ,bu milletin tüm değerlerine karşı olan ,sapı bu milletten bir baltadır, acı olanda budur,,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23