  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye'ye geliyor mu? Trabzonspor'a Fildişili sol bek! Daha önce de gündeme gelmişti

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! Dünyanın en eğlenceli ülkeleri belli oldu

İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu: Olması mümkün mü? Fenerbahçe ve Galatasaray'dan TFF çıkarması

Aile bakanından doğum izni müjdesi: Hem anneler hem babalar için düzenleme

Bir dünya yıldızı daha Tüpraş'a... Beşiktaş'tan Luis Henrique hamlesi! Inter'in kararı...

Bir tekstil devi daha Türkiye yerine Arap ülkesini seçti: Giden 4,1 milyon dolar

Kendi tarafını seçti: Frattesi'ye kalsa çoktan Galatasaray'a gelmişti

Ekrem’in tebrik ettiği kukla Machado Trump’a seslendi! ‘Ben de koltuk istiyorum’

Kullananların bir bir yuvası yıkılıyordu: İflas ettiler

Trump’ın uykularını kaçıran isme karşı apar topar harekete geçiliyor! Sürgüne yollamak için düğmeye bastılar
Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
Otomobil devinden yeni yıl şöleni: 606 bin TL indirim yapıldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devinden yeni yıl şöleni: 606 bin TL indirim yapıldı!

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden olan Toyota'nın dikkat çekici araçlarından biri olan Corolla Cross'ta 606.000 TL'ye varan indirim yaptı. İşte haberin detayları...

1
#1
Foto - Otomobil devinden yeni yıl şöleni: 606 bin TL indirim yapıldı!

Türkiye'de sıfır araç satın almak isteyen pek çok kişi fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda; Renault, Toyota, Kia, Fiat ve Chery dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarına göz gezdiriyor, bütçesine en uygun ve en kullanışlı aracı satın almak için uğraşıyor.

#2
Foto - Otomobil devinden yeni yıl şöleni: 606 bin TL indirim yapıldı!

Bunun yanı sıra, Toyota otomotiv şirketinin 2026 Ocak ayı kampanyaları incelendiğinde, Corolla Cross araçta 606.000 TL'ye varan indirim olduğu görüldü. Peki, Corolla Cross araçtaki kampanyanın detayları neler?

#3
Foto - Otomobil devinden yeni yıl şöleni: 606 bin TL indirim yapıldı!

TOYOTA İNDİRİMİ DUYURDU Toyota otomotiv şirketi, 2026 Ocak ayında tüm Corolla Cross versiyonlarında indirim olduğunu duyurdu. En yüksek indirim 606.000 TL ile 1.8 Hybrid Flame e-CVT versiyon Corolla Cross araçta bulunuyor. Bunun yanı sıra en düşük indirim 480.000 TL ile 1.8 Hybrid Passion e-CVT versiyon araçta.

#4
Foto - Otomobil devinden yeni yıl şöleni: 606 bin TL indirim yapıldı!

TOYOTA COROLLA CROSS FİYAT LİSTESİ Toyota, Corolla Cross araçta indirim olduğunu duyurdu. Bu durum aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 7 Ocak 2026 tarihli Corolla Cross fiyat listesi yer alıyor.

#5
Foto - Otomobil devinden yeni yıl şöleni: 606 bin TL indirim yapıldı!

Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.090.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.484.000 TL. İndirim: 606.000 TL.

#6
Foto - Otomobil devinden yeni yıl şöleni: 606 bin TL indirim yapıldı!

Modeli: 2025. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.200.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.720.000 TL. İndirim: 480.000 TL.

#7
Foto - Otomobil devinden yeni yıl şöleni: 606 bin TL indirim yapıldı!

Modeli: 2025. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 3.700.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.157.000 TL. İndirim: 543.000 TL./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi
Gündem

İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi

Gazze’de fiili soykırıma ve en temel ihtiyaçların bile bölgeye girmesine engel olmak için ambargoya devam eden terörist İsrail, İslam dünyas..
İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha
Gündem

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayıp orduya entegre olmakta ayak ..
Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı
Gündem

Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı

İsrail ve Suriye’nin kalıcı güvenlik ve istikrar sağlanması yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettikleri aktarılan açıklamada, iki devlet..
Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!
Gündem

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Afrika'nın kalbi Gambia'da gönüllü sağlık hizmetleri veren bir Türk doktor, unutulmaz bir an yaşadı. Bansang'dan başkent Banjul'a dönüş yol..
Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
Gündem

Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

Kadıköy’deki restoranında fahiş fiyatlara itiraz eden müşterisini "Takipçin az" diyerek aşağılayan Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu hakk..
Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!
Gündem

Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!

Cumhur İttifakı'na bir partinin daha yakın zamanda katılacağı iddiası Ankara'da kulisleri hareketlendirdi. TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi F..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23