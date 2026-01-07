Otomobil devinden yeni yıl şöleni: 606 bin TL indirim yapıldı!
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden olan Toyota'nın dikkat çekici araçlarından biri olan Corolla Cross'ta 606.000 TL'ye varan indirim yaptı. İşte haberin detayları...
Türkiye'de sıfır araç satın almak isteyen pek çok kişi fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda; Renault, Toyota, Kia, Fiat ve Chery dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarına göz gezdiriyor, bütçesine en uygun ve en kullanışlı aracı satın almak için uğraşıyor.
Bunun yanı sıra, Toyota otomotiv şirketinin 2026 Ocak ayı kampanyaları incelendiğinde, Corolla Cross araçta 606.000 TL'ye varan indirim olduğu görüldü. Peki, Corolla Cross araçtaki kampanyanın detayları neler?
TOYOTA İNDİRİMİ DUYURDU Toyota otomotiv şirketi, 2026 Ocak ayında tüm Corolla Cross versiyonlarında indirim olduğunu duyurdu. En yüksek indirim 606.000 TL ile 1.8 Hybrid Flame e-CVT versiyon Corolla Cross araçta bulunuyor. Bunun yanı sıra en düşük indirim 480.000 TL ile 1.8 Hybrid Passion e-CVT versiyon araçta.
TOYOTA COROLLA CROSS FİYAT LİSTESİ Toyota, Corolla Cross araçta indirim olduğunu duyurdu. Bu durum aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 7 Ocak 2026 tarihli Corolla Cross fiyat listesi yer alıyor.
Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.090.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.484.000 TL. İndirim: 606.000 TL.
Modeli: 2025. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.200.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.720.000 TL. İndirim: 480.000 TL.
Modeli: 2025. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 3.700.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.157.000 TL. İndirim: 543.000 TL./ kaynak: akşam
