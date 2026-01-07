Otomobil devinden yeni yıl şöleni: 606 bin TL indirim yapıldı!

Türkiye'de sıfır araç satın almak isteyen pek çok kişi fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda; Renault, Toyota, Kia, Fiat ve Chery dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarına göz gezdiriyor, bütçesine en uygun ve en kullanışlı aracı satın almak için uğraşıyor.