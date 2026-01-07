Güney Afrika'dan İngiltere'ye "direniş" selamı! Filistinli aktivistler için Cape Town sokakları ayağa kalktı: Bir yıldır hapisteler, açlık greviyle dünyaya haykırıyorlar!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg, Cape Town ve Durban şehirlerinde, İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleri nedeniyle yasaklanan Filistin yanlısı "Palestine Action" aktivisti oldukları gerekçesiyle 1 yıldır tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan mahkumlar için destek gösterileri düzenlendi.

Filistin Dayanışma İttifakı organizasyonunda düzenlenen gösterilerde çok sayıda Filistin yanlısı aktivist, Johannesburg'da British Council binası, Cape Town'da İngiltere Başkonsolosluğu kançılaryası, Durban'da ise belediye binası önünde bir araya geldi.

"Açlık grevi yapanlarla dayanışma", "Filistin eylemini destekleyin", "Soykırımı durdurmaya çalışmak suç değildir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, açlık grevi yapan mahkumların serbest bırakılmasını talep etti.

Filistin Dayanışma İttifakı'ndan Madison Bannon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkumlardan bazılarının 60 günden uzun süredir açlık grevinde olduğuna dikkati çekerek, "Kefaletsiz olarak gözaltında tutuluyorlar ve şu anda gerçekten ölüm döşeğindeler." dedi.

- İngiltere'deki açlık grevi

İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemlerinin ardından temmuzda yasaklanan Palestine Action grubunun tutuklu 8 aktivisti, cezaevi şartlarının düzeltilmesi ve Palestine Action'ın yasağının kaldırılması talebiyle açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevinde 66 günü geride bırakan Heba Muraisi en uzun süredir eylemini süren mahkum olarak eylemini sürdürürken, 3 mahkum sağlık sebepleri nedeniyle eylemi sonlandırmıştı.

Cezaevleri, Denetimli Serbestlik ve Suç Tekrarını Azaltmadan Sorumlu Devlet Bakanı William James Timpson, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, açlık grevlerinin yeni bir şey olmadığını, İngiltere'de yılda ortalama 200 mahkumun açlık grevi yaptığını kaydetmişti.

Timpson, cezaevi koşullarıyla ilgili iddiaları reddederek, "Bakanlar mahkum temsilcileriyle buluşmayacak. Güçler ayrılığı ilkesine bağlı bir adalet sistemimiz var. Bağımsız yargı da bu sistemin temel taşıdır. Devam eden bir yargılamada bakanların mahkum temsilcileriyle buluşması, yasalara aykırı ve yanlış olur." ifadesini kullanmıştı.