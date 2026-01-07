  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ünlülerin uyuşturucu test sonucu çıktı

Alman Başbakan’dan Ukrayna çıkışı: Almanlardan önce Almanya’daki Ukraynalılar ülkesini savunsun

Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar

ABB'nin konser vurgununda hesap vakti! 154 milyon liralık vurgunu ortaya çıkaran bilirkişiyi suçladılar!

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

Katlettikleri Hind Receb’in Sesi, katilleri delirtti! İsrail askerleri Hind Receb'in Sesi filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

Cumhuriyet ve Özgür Özel’den paralel fitnecilik! Sisi için ‘eyy’ dediğinde Erdoğan’ın arkasında durdunuz mu?
Yerel Sürücüler dikkat trafik felç olabilir! TAG Otoyolu'nda ulaşım tek şeride düşürüldü!
Yerel

Sürücüler dikkat trafik felç olabilir! TAG Otoyolu'nda ulaşım tek şeride düşürüldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sürücüler dikkat trafik felç olabilir! TAG Otoyolu'nda ulaşım tek şeride düşürüldü!

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Çamtepe ile Tarsus Batı kavşakları arasındaki 2-6. kilometrelerde kapsamlı bir üstyapı bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İznik-Mekece yolunun 30-33. kilometreleri (Çiçekli-Kaynarca kesimi) yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Pamukyazı-Torbalı yolunun 8-10 ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

 

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kurtköy-Şile yolunun 34-35. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 7-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 44. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki tüpü, çalışmalar sebebiyle saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23