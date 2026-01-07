Sürücüler dikkat trafik felç olabilir! TAG Otoyolu'nda ulaşım tek şeride düşürüldü!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İznik-Mekece yolunun 30-33. kilometreleri (Çiçekli-Kaynarca kesimi) yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Pamukyazı-Torbalı yolunun 8-10 ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kurtköy-Şile yolunun 34-35. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 7-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 44. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki tüpü, çalışmalar sebebiyle saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.