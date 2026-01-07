Son zamanların en büyük operasyonu olabilir! 400'den fazla torbacı paket oldu

  • İSTANBUL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. 63 ilde son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildi, 424 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin açıklama yaptı:

 

63 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 Ton 343 kg Uyuşturucu Madde ile 178 Bin 615 adet Uyuşturucu Hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 424 şüpheliyi yakaladık. 162'si TUTUKLANDI. 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Karaman, Konya, Kocaeli, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

