Bu haber çok şaşırtacak! Galatasaray'ın eski evladı yuvaya geri mi dönüyor?

Öte yandan Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sacha Boey için Alman basınından daha önce Galatasaray iddiası gündeme gelmişti. Alman basını, Bayern Münih ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Sacha Boey'e iki talip olduğunu yazdı. Haberde yıldız futbolcunun eski takımı Galatasaray ile Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Boey için devrede olduğu bildirildi.