Spor
6
Bu haber çok şaşırtacak! Galatasaray'ın eski evladı yuvaya geri mi dönüyor?
Emrah Savcı

Bu haber çok şaşırtacak! Galatasaray'ın eski evladı yuvaya geri mi dönüyor?

İşte bu hiç iyi haber değil Boey için. Çünkü büyük umutlarla gittiği Bayern Münih'ten geri dönmek zorunda kaldı...

Foto - Bu haber çok şaşırtacak! Galatasaray'ın eski evladı yuvaya geri mi dönüyor?

2024 kış transfer döneminde Türk futbol tarihinin transfer satış rekoruyla Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey'in Alman ekibiyle macerası sona eriyor.

Foto - Bu haber çok şaşırtacak! Galatasaray'ın eski evladı yuvaya geri mi dönüyor?

Sacha Boey'in Bayern Münih macerası sona eriyor...2024 kış transfer döneminde Türk futbol tarihinin transfer satış rekoruyla Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'e imza atan Boey, 2 yılda beklenilen performansı gösteremedi. Teknik direktör Vincent Kompany'nin planlarında yer almayan Boey için ayrılık zamanı geldi.

Foto - Bu haber çok şaşırtacak! Galatasaray'ın eski evladı yuvaya geri mi dönüyor?

Sky Sport DE'nin haberine göre, Bayern Münih, Sacha Boey'e transfer olmayı düşünmesini tavsiye etti.

Foto - Bu haber çok şaşırtacak! Galatasaray'ın eski evladı yuvaya geri mi dönüyor?

Bayern, en azından satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşması umuyor ve bir satış için aktif şekilde baskı yapıyor.

Foto - Bu haber çok şaşırtacak! Galatasaray'ın eski evladı yuvaya geri mi dönüyor?

Öte yandan Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sacha Boey için Alman basınından daha önce Galatasaray iddiası gündeme gelmişti. Alman basını, Bayern Münih ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Sacha Boey'e iki talip olduğunu yazdı. Haberde yıldız futbolcunun eski takımı Galatasaray ile Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Boey için devrede olduğu bildirildi.

