Bir CHP klasiği! Su krizi: O büyükşehirde haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak
Yerel

Bir CHP klasiği! Su krizi: O büyükşehirde haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Bir CHP klasiği! Su krizi: O büyükşehirde haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak

CHP’nin yıllardır yönettiği Tekirdağ'da su krizi yaşanıyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa'da haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacağı bildirildi. Vatandaş bu duruma tepki gösterdi.

CHP zihniyeti ile yönetilen belediyelerde sorunlar bitmiyor. Devletin gönderdiği paraları adeta savuran belediyeler iş yatırıma gelince sınıfta kalıyor.

CHP’nin yıllardır yönettiği büyükşehirlerden olan Tekirdağ’da suya gerekli yatırım yapılmadığından kentte su sorunu yaşanıyor.

Kentte kuraklık nedeniyle merkez ilçe Süleymanpaşa'da haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

TESKİ AÇIKLAMA YAPTI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, Süleymanpaşa'daki tüm mahallelerde haftada bir gün saat 20.00 ile 08.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

Kesintiye ilişkin mahalle, gün ve saat bilgilerine www.teski.gov.tr adresi ile TESKİ'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan kesinti saatlerine yönelik gerekli tedbirleri önceden almaları ve suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

