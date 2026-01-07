  • İSTANBUL
Yaşam Anne yaban kedisi yavrularına böyle yol gösterdi
Yaşam

Anne yaban kedisi yavrularına böyle yol gösterdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uludağ bölgesinde kurulan fotokapanlar, anne yaban kedisinin yavrularıyla birlikte ormanlık alanda ilerlediği anları böyle kaydetti.

Bursa’daki Uludağ bölgesinde, fotokapanlar bir anne yaban kedisinin yavrularıyla birlikte sisli ormanlık alanda ilerlediği anları kayda aldı.

 

Yavrularına hayatta kalma becerilerini aktardı

Görüntülerde, anne yaban kedisinin yavrularının önünden ilerleyerek onları yönlendirdiği, çevreyi kontrol altında tutarak güvenli bir rota oluşturduğu görülüyor. Uzmanlar, bu tür davranışların yavruların hayatta kalma becerilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

 

Yaban kedilerinde annelik sürecinin yalnızca korumayla sınırlı olmadığı, sessiz hareket etme, avlanma ve tehlikelerden sakınma gibi temel reflekslerin bu dönemde öğrenildiği ifade ediliyor.

 

Uludağ'ın zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne seren bu kareler, bölgenin yaban hayatı açısından taşıdığı önemi ortaya koyarken, doğanın kendi döngüsü içinde yaşamın nesiller boyunca nasıl sürdüğünü de gözler önüne serdi.

