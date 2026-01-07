Müslüman olan Japon öğrencinin Türk sevgisi

Uçar, sergi çalışmasında Türk-Japon dostluğunun da vurgulanacağını ifade eden Uçar, şunları söyledi: "Amacımız, oradaki sanatla buranın bir sentezi oluşturabileceğimiz güzel bir hikaye yazabilmek. Şule minyatür eğitimi alıyor. Aynı zamanda geleneksel Selçuk Sanatları Bölümü'nden motifler ve desenlerle ilgili bilgi alıyor. Şimdi sanatsal saatler, kalemler, mücevherler üzerine benim yapmış olduğum eserlerden esinlenerek kendisi de başka bir hikaye yazmaya çalışıyor. Japonlar için kalemler çok önemli. Kalem, onların çok kutsal saydıkları bir şey. Bir de Şule'nin özellikle kalemlerle ilgili başka bir misyonu var. Her şeyin çok çabuk tüketildiği bir dünyada bir kalemin öneminin çok fazla olduğunu düşündüğü için kalemler üzerine çalışmayı çok istiyor."