Müslüman olan Japon öğrencinin Türk sevgisi
İslamiyet'i tercih ettikten sonra Tokyo'dan İstanbul'a gelip Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alan Şule Shinku Shirakawa, mikro art tekniğiyle Japon ve Türk-İslam sanatının temel taşlarından Selçuklu motiflerini bir araya getirerek özgün çalışmalar üretiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Uçar ile Japon öğrenci Şule Shinku Shirakawa, Japon geleneksel motifleri ile Selçuklu geometrisini mikro art tekniğiyle, başta dolmakalemler olmak üzere çeşitli nesnelere işliyor.