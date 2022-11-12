Lotodan para kazanırsan ilk yapacağın Ferrari! Bedavadan gelirse bedavaya harcarsın..

Almanya'da yaşayan Kürşat Yıldırım adlı gurbetçi, kumardan kazandığı 10 milyon euro ile Porsche ve Ferrari marka otomobil satın aldı. Yıldırım bedavadan kazandığı arabası ile hız sınırına takılınca Alman polisinden ceza yedi.

41 yaşındaki Kırşehir'li Kürşat Yıldırım, 12 yaşında Almanya'ya taşındı. Ailesiyle birlikte Dortmund'da yaşamaya başladı.

Zengin olma hayaline haram para ile ulaştı

Yıllardır oto tamircide çalışan Yıldırım, kolay yoldan zengin olmanın yollarını aradı. 24 Eylül tarihinde bir tür kumar oyunu olan Loto kuponu yaptı. Kürşat Yıldırım zengin olma hayaline haram para ile ulaştı.

Lotodan 10 milyon euro kazanan Yıldırım ilk iş olarak işinden istifa etti. Ardından 450 bin euro'ya Ferrari, 250 bin euro'ya da Porsche marka otomobil satın aldı.

Almanya'da gündem olan Kürşat Yıldırım, dün Porsche marka otomobili ile yüksek hız yapınca, Alman polisinden yüksek miktarda trafik cezası yedi. Yıldırım yediği trafik cezası ile Almanya'da yeniden gündem oldu.