LOT 1 Haziran’da yurt içi uçuşlarına yeniden başlıyor

Polonya ulusal havayolu şirketi LOT, 1 Haziran’dan itibaren yurt içi uçuşlarına yeniden başlayacak. İlk etapta 8 şehre günde 30 sefer düzenlenmesi planlanıyor.

Polonya ulusal havayolu şirketi LOT tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında askıya alınan yurt içi uçak seferlerine 1 Haziran itibarıyla yeniden başlanacağı bildirildi. Uçuşların ilk etapta sınırlı olacağı ve yolcuların şimdilik Varşova’dan Krakow, Gdansk, Poznan, Rzeszow, Szczecin, Wroclaw ve Zielona Gora şehirlerine düzenlenecek uçuşlardan yararlanabilecekleri belirtildi. Günde toplam 30 seferin düzenleneceği, günde bir kez Krakow’dan Gdansk şehrine uçuş gerçekleştirileceği ifade edildi.

Polonyalı şirket, uluslararası uçuşların askıya alınması kararını ise 14 Haziran’a uzattığını duyurdu. Firma, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir diğer açıklamayla dünyadaki mevcut salgın durumu ve pek çok ülkenin sınırlarının kapalı olması nedeniyle LOT yönetiminin tüm yurt dışı uçuşların 14 Haziran tarihine kadar ertelenmesine karar verdiğini duyurdu.

Korona virüs salgını nedeniyle ilk olarak geçtiğimiz Şubat ayında Çin’e düzenlediği uçuşları askıya alan LOT, ilerleyen günlerde de İtalya’ya olan uçuşlarını askıya almıştı. Polonya hükümetince alınan önlemler kapsamında ise firmanın 15 Mart itibarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarının askıya alınması kararlaştırılmıştı.

Polonya’da şu ana kadar korona virüs nedeniyle 941 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 19 bin 80 olarak açıklandı.