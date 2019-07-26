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"Lösemili kızım var" demişti... İntihara kalkışan şahıs bakın kim çıktı!

Denizli'de 8 katlı bir binanın çatısına çıkan Hasan Ç., lösemi hastası olduğunu öne sürdüğü 7 yaşındaki kızının ihtiyaçlarını karşılayamadığını ileri sürerek intihara kalkıştı. İkna edilen Hasan Ç.'nin dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

26 Temmuz 2019 Cuma 01:00
"Lösemili kızım var" demişti... İntihara kalkışan şahıs bakın kim çıktı!

Olay bugün saat 18.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Çatıya çıkan Hasan Ç. (40), lösemi hastası kızının ihtiyaçlarını karşılayamadığını, borçlarının bulunduğunu söyleyerek, intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri atlama yatağı açarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak Hasan Ç'yi ikna etmeye çalıştı. Binanın çatısına uzman psikologlar gönderilirken, ekiplerin çabalarıyla Hasan Ç., ikna edilerek, indirildi.

Polis ekipleri tarafından binadan çıkarılan Hasan Ç., çevrede toplanan vatandaşlardan helallik isteyerek, “Yanlış anlamayın ben kötü birisi değilim. Lösemi hastası kızım var. 3 bin 500 lira için çatıya çıktım. Benim 7 tane daha kızım var. Çok zor durumdayım ve çarem kalmamıştı" diye konuştu.

Dolandırıcı çıktı

Polis ve uzman psikologlar tarafından ikna edilen ve intihar etmekten vazgeçen Hasan Ç., Sağlık kontrolü için Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan araştırmada, Hasan Ç'nin kızının hiçbir sağlık kuruluşunda lösemi tedavisi görmediği ve bu hastalıktan kaydının bulunmadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Hasan Ç'nin dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

 

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 01:00
  1. Denizli
  2. dolandırıcı

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